Първият президент на Замбия Кенет Каунда почина на 97-годишна възраст

Първият президент на Замбия Кенет Каунда е починал на 97-годишна възраст, съобщи тази вечер във "Фейсбук" настоящият държавен глава Едуард Лунгу.

Вестта бе потвърдена в същата социална мрежа от Камаранге Каунда, син на бившия държавник, предадоха АП и Ройтерс.

Кенет Каунда оглавява кампанията, сложила край на британско управление в Замбия, и става първият демократично избран президент на страната през 1964 г. Под свое управление той установява в Замбия еднопартиен режим. През 1991 г. той губи властта след въвеждането на многопартийни избори.

При Каунда Замбия става център на борци срещу колониализма и слагане край на управлението на белите в държави от южната част на Африка като Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Южна Африка. Той осигурява на партизаните военни бази, тренировъчни лагери, бежански центрове и административни услуги, предаде БТА.

След напускането на властта Каунда става убеден активист в борбата срещу ХИВ/СПИН.