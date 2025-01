Гаджето на милиардера Безос шокира с голи гърди на клетвата на Тръмп

Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския се закле като 47-ия президент на САЩ.

В речта си след клетвата, той подчерта. "Златният век на Америка едва започва! От този ден нататък страната ни ще процъфтява и отново ще бъде уважавана по целия свят. Ще бъдем обект на завист от всяка нация и няма да позволим повече да бъдем експлоатирани" - каза в началото той.

На фона на изискано облечените гости и перфектната Мелания Тръмп, шок предизвика начинът, по който бе облечена жената до Джеф Безос Джѐфри Престън Бѐзос (на английски: Jeffrey Preston „Jeff“ Bezos), по-известен просто като Джеф.

Доналд Тръмп е 47-ият президент на САЩ

Лорън Санчес бе първата изцепка на инаугурацията.

Годеницата на един от най-богатите хора в света разголи гърди и показа сутиена си и предизвика моден шок.

Лорън Санчес се появи на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския с годеника си Джеф Безос Джѐфри Престън Бѐзос (на английски: Jeffrey Preston „Jeff“ Bezos), по-известен просто като Джеф, с когото беше и снощи на гала вечерята на Тръмп във Вашингтон, където също беше с предизвикателен стайлинг, но по-премерен от днешния. Тя се снима с кожено палто, а когато свали тази дреха, лъсна шокиращият ѝ тоалет.

Лорън Санчес е най-провокативно облеченият гост на встъпването в длъжност на Тръмп. Преди това тя е предизвиквала шок на политически събития, като гала вечеря в Белия дом по време на мандата на Байдън.

Jeff Bezos’ girlfriend is straight up wearing a bra at the Inauguration. Does she really think this is appropriate? pic.twitter.com/XjafcfkNfD