Мъж отряза пръстите си, за да напусне работа

32-годишен мъж призна, че сам е отрязал четири от пръстите на лявата си ръка, за да избегне среща с шефа си.

Осакатеният искал да напусне работата си като компютърен оператор в компанията на свой роднина. Понеже изпитвал панически срам да се изправи пред началника си прибегнал до това да инсценира „инцидент“, в резултат на който се разделил с четири от пръстите си.

През декември миналата година индиецът Маюр Тарапара се явил в полицейския участък в родния си град Сурат, за да съобщи, че на лявата му ръка липсват пръсти вследствие на инцидент с мотор. Той твърди, че докато пътувал към дома на свой приятел, внезапно му прилошало и загубил съзнание. Когато се събудил 10 минути по-късно пръстите му липсвали. Първоначалната версия, по която работили полицаите била, че пръстите на мъжа били откраднати, за да се използват в ритуали с черна магия, но разследващите откриват сериозни пробойни в историята на мъжа, пише Телеграф.

Разследващите започнали да проверяват записи от камери за видеонаблюдение в района, където жертвата твърдяла, че се е случил инцидентът, също така разговаряли с очевидци, но историята не се потвърдила. В крайна сметка установили, че осакатеният паркирал мотора си близо до околовръстния път на града, след което се отдалечил и по-късно се върнал с наранена лява ръка. Притиснат от полицията, мъжът накрая признал, че сам си е отрязал пръстите. Той разказал, че купил остър нож и четири дни след това отишъл на околовръстното, паркирал мотоциклета, отрязал пръстите си и след това сложил тях и ножа в торба и я изхвърлил.

Той споделил още пред следователите, че прибегнал до самонараняването, защото не искал повече да работи в компанията на своя роднина. Той обаче се срамувал да подаде молба за напускане, а липсата на пръсти го прави негоден за работа.

Полицията успяла да намери торбичка с три от пръстите на мъжа.

