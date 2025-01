Кание Уест изтипоса Памела Андерсън дибидюс

Скандалният рапър Кание Уест, който напоследък стана известен със своите провокативни изяви в социалните мрежи, отново изненада феновете. Този път сподели архивно видео на секссимвола Памела Андерсън в Инстаграм. На кадрите се вижда как звездата от „Спасители на плажа“ поднася торта на основателя на списание „Плейбой“ Хю Хефнър за 82-рия му рожден ден през 2008 г.

На видеото Андерсън е чисто гола - само по токчета, докато поднася тортата на основателя на „мъжката библия“. Хефнър, който почина през 2017 г. на 91-годишна възраст, изглежда много доволен, докато прегръща красавицата, която тогава е била на 40 години.

Социалните мрежи бързо се изпълниха с коментари на фенове. Някои от тях предположиха, че видеото може да е намек за предстояща съвместна работа между Кание и Памела, която сега е на 57 години. Тя вече е участвала в неговия музикален клип „Touch the Sky“ през 2006 г., пише Телеграф.

Кание Уест подготвя гол ритуал за годишнината от сватбата си с Бианка Ченсори, поканена е и Ким Кардашиян

Андерсън , която за първи път се появява в „Плейбой“ през октомври 1989 г., е рекордьор по брой корици на списанието – цели 13 пъти, като последната е през януари 2011 г. Уест, от своя страна, е известен със своите провокативни публикации, често включващи съпругата му Бианка Ченсори. Двамата се ожениха през декември 2023 г., малко след развода му с Ким Кардашиян.

Kanye West puzzles fans by posting graphic video of Pamela Anderson

The 2008 video showed the “Baywatch” alum wearing nothing but heels while presenting Hugh Hefner with a birthday cake.https://t.co/om20PGA0GP pic.twitter.com/kDmA3HTlsr