Кралят на оргиите „Бързият Еди“ отмъкна имение за див секс от лапите на полицията

Здрава битка се заформи за култово имение, в което са ставали най-големите секс изпълнения пред последните няколко десетилетие. Полицията иска да го секвестира, собственикът - Едуард Дейвънпорт, не си го дава.

Кралят на оргиите „Бързият Еди“ Дейвънпорт попречи на ченгетата да затворят имението "Мейфеър" за £15 милиона, известно с шумни секс партита.

Самопровъзгласилият се 58-годишен лорд получи известие за затваряне в пищния дом в Мейфеър. Полицията била викана на адреса заради развратни купони цели 63 пъти. Имало е и две докладвани изнасилвания в имота, които не включват самия Дейвънпорт. Едното в момента се разследва, а другото е прекратено поради липса на доказателства, пише Телеграф.

Най-малката жертва на Пи Диди е на 9 години, куп известни имена са в списъка със съучастниците му

Домът също е свързан с убийства - включително смъртта на бияч, намушкан с нож, докато се опитвал да спре нападатели по време на оргиите.

Дейвънпорт се върнал чак от Тайланд, за да се бори успешно срещу заповедта в магистратския съд на Лондон за отнемането на имота му с 24 спални.

Като млад предприемач Дейвънпорт организира прословутите партита Gatecrasher през 80-те години.

Playboy fraudster 'Fast Eddie' Davenport stops police shutting down his £15m London mansion where he holds debauched sex parties and woman said she was raped https://t.co/HzugqBiciT

Неговите купони се превърнаха в легенда с участници, които се наслаждавали на всичко - от групов секс до "робство" и суингинг за една нощ.

Известни се прословутите хвалби на Дейвънпорт, че има една оргия, в която участвали 300 души, а в дома му винаги има „прекрасни“ жени.

Съседи се оплакали от целонощните купони и твърдят, че са подложени на изключително силна музика, гуляйджии се дрогират и повръщат на улицата.

Но в съда Дейвънпорт казва, че всъщност организира арт събития всеки месец за 100 души, които рядко закъсняват.

Той добави: „Имам доста висок социален профил, обичам да излизам, а хората идват с мен вкъщи. Абсолютно съм сигурен, че няма незаконна дейност (на партитата).“

В решението си съдията обаче подчертава, че не е доволен, че делото е приключено, чез да са доказани всичките обвинения срещу Дейвънпорт.

Години наред „лорд“ Едуард Дейвънпорт твърди, че е част от британската аристокрация – но най-близкото, което някога е доближавал до това да бъде член на поземленото благородство, е снимка с Фърги (бившата етърва на принцеса Даяна)

Дейвънпорт е отгледан като син на ресторантьор в Челси и получава титлата „лорд“, когато купува селско имение.

Подобно на колегите си от висока класа, той посещава шикозни частни училища, но натрупа собственото си състояние, благодарение на безмилостното око за сделки и манията по парите.

