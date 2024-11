Футболен фен внесе черепа на дядо си на стадиона

Страстта по футбола в Южна Америка често отминава границите на нормалното.

Точно както миналата събота, когато фен на аржентинския Расинг внесе черепа на дядо си на стадиона във финала на Копа Судамерикана срещу бразилския Крузейро.

Мачът се игра в столицата на Парагвай – Асунсион. На стадион "Генерал Пабло Рохас" се стекоха хиляди аржентински фенове, които да подкрепят Расинг, пише бТВ.

"Дядо ми е бил на трибуните, когото спечелихме Копа Либертадорес (б.р. през 1967 г.), тук е и сега!", заяви гордо внукът на покойника, докато държеше в ръка черепа.

Оказва се, че той е бил пуснат да мине необезпокоявано и през четирите полицейски проверки пред стадиона.

Крайно нестандартният амулет донесе късмет на Расинг. Тимът се наложи с 3:1 и спечели първи международен трофей от 1967 г. насам.

Racing won this afternoon a continental tournament after several decades. This guy carried the skull of the grandfather who made him a Racing fan. And you say that you are nuts pic.twitter.com/Fx4m8IDRAy