Футболна реферка изгря в секс клип с неин 61-годишен колега

Турската футболна съдийка Елиф Караарслан, на 24 години, получи доживотна забрана от Турския футболен съюз да практикува занаята си, след като в интернет пространството се появи видео, на което се вижда как тя прави страстен секс с 61-годишен нейн колега.

Интимните отношения в леглото между Караарслан и 61-годишния Орхан Ердемир, който е бивш международен рефер на УЕФА, а понастоящем е съдийски наблюдател на турската федерация и УЕФА, са принудили водещите фактори в турския футбол да се съберат извънредно и да вземат това решение, което е окончателно.

Щом футболният съюз на южната ни съседка произнесе присъдата си, Караарслан се включи с пост в социалните мрежи, в който отрече това да е тя.

TURKISH FEMALE REFEREE, 24, AND OFFICIALS CHIEF, 61, HAVE BEEN BANNED FOR AN ALLEGED SEX SCANDAL.



The referee claims that a video purportedly proving their affair is actually the result of AI manipulation. #TurkishFootball #RefereeScandal #AIScandal pic.twitter.com/HmZma0PMEy