Съперник уцели Гришо в слабините

Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис стана "жертва" на летяща топка в Монреал. Най-добрият български тенисист стартира участието си в "Мастърс" турнира с разгромна победа с 6:1, 6:0 срещу Ринги Хиджиката.

В хода на мача Григор сбърка при изпълнение на сервис и веднага бръкна в левия си джоб, за да извади нова топка. Хиджиката обаче върна топката от несъстоялото се разиграване, а нашият тенисист не успя да пресече летежа ѝ с ракетата си и тя попадна право в слабините му. От другата страна на корта Хиджиката се засмя, но на Димитров въобще не му беше забавно и се сви от болка.

"Беше болезнено. Боли, боли. Опитах да спра топката, но беше ветровито и в последната секунда топката се премести, а аз останах на място. В следващите 3-4 гейма не беше забавно. Накара ме да се концентрирам повече върху топката", коментира по-късно Григор.

