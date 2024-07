43-годишната Ким Кардашян за младежкото си излъчване: Семенна течност върху лицето, това ми е тайната

Световната риалити знаменитост Ким Кардашян за пореден път озадачи феновете си с, меко казано, нестандартно признание.

Този път предприемчивата бизнесдама сподели една от последните процедури, които използва в борбата със стареенето.

В последния епизод от собственото си риалити 43-годишната Кардашян обясни, че слага на лицето си сперма от сьомга, за да изглежда с поне 20 години по-млада.

Подлагам се на специална процедура със сперма от сьомга. Това става чрез инжектиране на течността по цялото ми лице, разкрива пред 68-годишната си майка Ким по време на епизода.

Кардашян не е първото известно име, което съобщава, че използва подобна техника за подмладяване. Миналата година актрисата от „Приятели“ Дженифър Анистън разкри пред в-к „Уолстрийт Джърнъл“, че също се подлага на такъв метод, макар в началото да е била скептична.

Дженифър Анистън разкри тайната на младата си кожа, но феновете ѝ останаха шокирани

Сперматозоидите от сьомга възстановяват еластичността на кожата поради високото си съдържание на аминокиселини, които са в огромна помощ за хора със суха, увредена и/или дехидратирана кожа според данни на Националната библиотека по медицина на САЩ.

Козметичната процедура, която произлиза от Южна Корея, набира все по-голяма популярност сред холивудските звезди, особено сред тези над 40-те.

Kim Kardashian is at it again with another wild anti-aging trick ... this time, she's dabbling in salmon sperm.



Details here https://t.co/gRq02diP4J pic.twitter.com/vBj68aJoC9