Еротичен модел си развя гърдите по време на ММА двубой, отнесе сурово наказание

Най-голямата ММА организация в света – UFC, наложи повече от сериозно наказание на еротичния модел от OnlyFans Хейли Дейвис.

Причината – по време на MMA мач през март т.г. Дейвис дръзна да се разголи пред феновете си и да покаже гърдите си в един от своите профили. Действието ѝ тогава напълно засенчи цялата галавечер на UFC и вместо борците на ринга, големите звезди, поне в социалните мрежи, се оказаха зърната на Дейвис, които тя демонстрира не един път, а два пъти.

