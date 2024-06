Женен мъж стана кралица на красотата

Транссексуална жена на име Бейли Ан влезе в историята като първият биологичен мъж, спечелил короната на Мис Мериленд САЩ.

Бейли Ан е първата транс жена, която си осигури титлата, и също така отбелязва мястото си като първата американка от азиатски произход и съпруга на военен офицер, която представлява Мериленд.

„Знаех, че това ще означава много за всички ЛГБТК деца навън, които може да се чувстват така, сякаш не им е мястото в кутия – като мен, докато растях“, каза тя пред DC News Now. Сега Ан се придвижва напред като официален представител на щата Мериленд в конкурса Мис САЩ, а ако го спечели ще има шанса да представя родината си на конкурса „Мис Свят“.

Победителката в конкурса за красота каза, че се чувства комфортно, заобиколена от другите състезателки в конкурса, въпреки че е единствената транс жена в надпреварата, и описа преживяването като „сестринство“, пише Телеграф.

„Чувствах се уверена в собствената си кожа на 31 години, като се състезавах, което е над възрастовата граница, която е 28 – както знаете, Мис Вселена Организация премахва ограничението сега – така че всяка жена от всички възрасти може да се състезава“, каза още Ан. Тя добави, че се надява победата й да насърчи още транссексуални жени да се явяват на конкурси за красота.

Bailey Anne is a male who just won miss Maryland while pretending to be a woman. It's hard to feel bad for the women when they just watch and clap...



Women, stand up and speak out!! Do not let your spaces and titles be taken over by men! pic.twitter.com/BIcbJLBcpK