Дрогирано с кокаин момченце застреля малкото си братче, което било с марихуана в кръвта

5-годишно момченце, дрогирано с кокаин, застреля 16-месечното си братче, което било с марихуана в кръвта. Случаят е от американския щат Индиана, пише DailyMail. Разследващите твърдят, че малкият Исая е починал от огнестрелна рана в главата.

Според властите бащата на децата Деонта Джонсън е спял в апартамента по време на стрелбата, но майката Шатиа Уелч, която е завършила медицинска сестра, не е присъствала по време на нападението.

Първоначално Деонта казва на полицията, че бебето е паднало или е било ранено от брат си, след което отрича да притежава оръжие. Той твърди, че загиналото момченце не е било простреляно. После обаче признава пред властите, че майката на децата е имала оръжие.

Пред полицията жената също признава за оръжието. Обяснява, че обикновено го държи заключено в сейф под леглото. Твърди обаче, че е загубила втория комплект ключове. Полицията открива пистолет в сейфа под леглото, както и оръжие в скрин в имота.

