Дървеници изядоха затворник жив

В най-богатата страна в света можете да умрете като през Средновековието, погълнати от дървеници, в мръсна, тъмна и задушлива килия.

В Атланта, Джорджия, 35-годишният афроамериканец Лашон Томпсън , който е арестуван за юмручен бой, беше намерен мъртъв в килията си, вероятно - както се изрази адвокатът на неговото семейството - "изяден жив от дървеници", завъдили се в това, което технически трябва да бъде легло, но е ръждясала, зловонна плоча, заобиколена от боклук.

Условията в „клетката“ били толкова отвратителни, че пазачът на затвора трябвало да носи предпазен костюм, като тези, използвани в атомните електроцентрали, за да избегне заразяване с нещо опасно.

На почернелия под на килията са забелязани пластмасови лъжици, чифт мръсни чехли и парчета хартия. Столът е кръгла метална седалка, като онези, на които се сяда за паспортни снимки, но покрита с одеяло с дебел слой мръсотия. Жертвата е настанена в психиатричното отделение на затвора на окръг Фултън, тъй като е установено, че има психични проблеми, но въпреки това Томпсън се е намирал в добро физическо здраве, когато е бил въдворен в затвора.

#LashawnThompson’s life was so egregiously devalued and degraded.



If we are to live together and not continue our most painful, destructive patterns, #justice cannot = dehumanization and jail cannot = devastation. @FultonInfo @FultonSheriff https://t.co/9enZaOB0md — Be A King (@BerniceKing) April 14, 2023

Три дни след ареста си афроамериканецът е открит мъртъв, покрит с буболечки и мръсотия, пише La Repubblica.

Злокобната история е от средата на септември миналата година, но сега става обществено достояние заради разследване на редица американски медии, включително и на авторитетното издание Washington Post, пише "Телеграф".

„Те всъщност са го оставили там да умре“, каза семейният адвокат Майкъл Харпър. „Планираха да го настанят в медицинско отделение, за да го поставят под наблюдение, но така и не го направиха. И го намериха мъртъв, изяден от тези буболечки”, добави юристът.

TW: graphic images.



Lashawn Thompson (below) died after being devoured by insects and brutalized for 3 months in a filthy cell in the Atlanta jail. He never was convicted of a crime and had been charged with a misdemeanor.



State-sanctioned torture. https://t.co/3STXIQuGUs pic.twitter.com/jPt4pkuRur — Steven Donziger (@SDonziger) April 16, 2023

Семейство Томпсън, което живее в Алабама, не е знаело, че Лашон е арестуван. Разбрали едва когато властите се обадили в дома им, за да им съобщят за смъртта на техния син, но без да навлизат в подробности. Истината бавно излязла наяве и семейството поискало справедливост.

Адвокатът Харпър излезе с изявление, придружено от снимки на Томпсън и килията, в която е държан. Аутопсията не успя да установи причината за смъртта, не се говори за инфаркт, за естествена смърт, но в доклада има препратка към "леглото, гъмжащо от дървеници" и други насекоми.

Тялото на задържания е опустошено от буболечките. Появиха се и кадри на мъртвия Лашон Томпсън, покрит с рани, сякаш поразен от опустошителна епидемия от морбили. Някои медии отказаха да покажат изображенията, но жителите на Съединените щати се запознаха със страховитите фотоси онлайн.

Във вестниците в САЩ беше публикуван един единствен кадър. На него Лашон изглежда едър и силен, облечен като рапър със златен кръст на врата и ръце в джобовете, докато се усмихва като дете.

These are the conditions of the Fulton County Jail, where Lashawn Thompson was found dead, covered in lice and feces. At the time of his death, over 90% of his unit was severly malnourished. EVERY person had lice or scabies.



He was 35 years old. pic.twitter.com/OnQYGgo4ZL — Clara T Green (@ClaraTGreen) April 13, 2023

