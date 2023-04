Снимаха шофьор на Uber със смъкнати панталони "да обслужва" клиентка, той: Съжалявам

От компанията Uber освободиха днес свой шофьор заради изтекло в социалните мрежи видео, на което се вижда как служителят им е със смъкнати панталони на задната седалка, където е в компанията на русокоса клиентка.

Кадрите са били качени в интернет от потребител, който станал свидетел на интимната близост, като се предполага, че видеото е било заснето около 9 ч. вечерта в неделя, съобщава "Дейли мейл".

Ужасени сме от това, което се вижда на видеото, и вече са предприети действия. Служителят е отстранен от работа до изясняване на всички обстоятелства, като същевременно си сътрудничим и с полицията, съобщиха в комюнике от компанията.

Когато вижда, че го снимат, шофьорът бързо си вдига панталоните и се премества на шофьорското място, докато момичето скрива в шепи лицето си.

На видеото се чува как преди да потегли мъжът се извинява на няколко пъти.

This is absolutely terrifying and disturbing



Can Uber identify this person and the police take appropriate action.pic.twitter.com/jz8oA0vCPE