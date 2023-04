Спипаха тийнейджърка да задоволява нагона си с немска овчарка, тя: Накараха ме

19-годишна тийнейджърка е била задържана от полицейските власти в Мисисипи по обвинение, че е поддържала сексуални отношения с куче пред камера.

По думите ѝ обаче тя е била принудена от "няколко души" да го направи, които ѝ платили, както и да заснеме на видео зоофилския акт.

Пред съда Денис Фрейзър направила пълни самопризнания, казвайки, че използвала куче от породата немска овчарка, за да задоволи нагона си, но подчертала, че го е направила само защото "била заплашвана", информира местното издание Laurel Leader Call.

PREVIEW: Denise Frazier, the 19-year-old accused of filming sexual acts with dogs, made her first court appearance today. Tune in to our 5 p.m. broadcast for more details. pic.twitter.com/S3NYxKG3aK