Порнозвезда скандализира всички на Световното в Катар

Английската порнозвезда Астрид Ует си навлече гнева на катарците. Причината бе външният вид, в който се появи на трибуните на мача на Аржентина с Австралия.

Мадамата бе с къса черна пола, оскъдно горнище на бански и разкопчана риза. Ует бе предупредена от стюардите да се покрие. Сексбомбата бе нахокана, че не се отнася с уважение към местната култура.

Астрид е луд фен на "Челси" и Англия. Нейният любимец е играчът на лондонския тим Мейсън Маунт. Все пак Ует добави, че няма футболист от националния отбор, с когото да не иска да си легне. "Всички са невероятни - обяви блондинката. - Но ако трябва да избера един, това е Мейсън Маунт. Не бих имала нищо против да се сноша с него, ако ми се отдаде шанс."

