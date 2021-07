Гостенка на фестивала в Кан показа голи цици

Тазгодишният фестивал в Кан ще се запомни не само с представените филми, но и с една мистериозна непозната, която не бе преценила тоалета си, пише Блиц.

Красавицата се появи на премиерата на филма „Анет” на режисьора Леош Карас с Марион Котияр и Адам Драйвър и бързо успя да прикове всички погледи в себе си.

Младата дама премина по червения килим с дълга кремава пола, украсена с шарка от златни листа и къс широк топ, в който не е препоръчително да се правят резки движения. Красавицата обаче най-вероятно не е била наясно с това и в един момент, в желанието си да изглежда по-ефектно, вдига ръката си нагоре, превръщайки появата си на червения килим в страшен провал и същевременно огромна крачка към славата.

Голите гърди на момичето, което бе забравило да си сложи сутиен под блузката, лъснаха пред очите на гостите и папараците. Пикантните кадри, запечатали излагацията й, обиколиха като вирус мрежата. Те бяха споделени в Туитър и от експерта по поп култура и развлечения Майк Сингтън.

“Look at me, look at me!” Guest at Cannes Film Festival tries to steal the show on the red carpet. pic.twitter.com/Pln7EK3vQx