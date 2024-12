Момиче върти кръшни танци от радост до болничното легло на по-възрастния си приятел, чието богатство ще наследи

22-годишната Бронуин Аурора от Торонто си навлече гнева на по-голямата част от потребителите в социалните мрежи, след като публикува арогантен танц до леглото на своя 85-годишен приятел.

Танцът ѝ е продиктуван от радост предвид обстоятелството, че е включена в завещанието му.

Други потребители обаче са убедени, че видеото най-вероятно е някаква форма на шега, тъй като не могат да повярват, че човек може да бъде толкова низък и неуважителен в поведението си.

23-годишна за връзката си с 62-годишен мъж: Беше любов от пръв поглед

Не по-малко възмущение предизвиква и заглавието на клипчето, озаглавено: „Пичове, вписана съм в завещанието, да му дръпна ли щепсела?“.

Иначе на упреците заради драстичната разлика във възрастта им Аурора, която се подвизава и в платформата за възрастни OnlyFans, винаги е отвръщала на критиците си, че „годините са просто цифра“.

This is what tiktok does to people pic.twitter.com/zRhIvCELYT