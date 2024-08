Бен Афлек заби наследничка на Кенеди

Бен Афлек явно е превъзмогнал проваления си брак с Дженифър Лопес и вече си има нова изгора.

Според Pages Six носителят на „Оскар“ прекарва все повече време с 36-годишната дъщеря на политика Робърт Ф. Кенеди-младши (племенник на президента Джон Ф. Кенеди) Кик Кенеди.

Двамата са били забелязани в хотел в Бевърли Хилс и на други места с Лос Анджелис, като се подчертава, че естеството на връзката им не е коментирано официално.

Джей Ло и Афлек - обречени от самото начало

Ben Affleck has been hanging out with RFK Jr.’s daughter Kick Kennedy amid Jennifer Lopez split: source https://t.co/BPxjYsAqor pic.twitter.com/3Fg1cNDrvd