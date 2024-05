Гаджето на Селена Гомес иска да създаде семейство с нея

© Getty Images, архив

Гаджето на Селена Гомес - Бени Бланко, е готовo да създаде семейство с нея.

В популярно шоу музикалният продуцент заяви, че това е "следващата му цел в живота" и иска връзката им да премине на следващото ниво. "Всеки ден си мисля как имам деца от Селена. С нея коментираме темата често", призна Бланко. "Имам много племенници. Обичам децата и да бъда около тях."

Бенджамин, както е истинското му име, дискретно подмина въпросът за годеж, който му зададе водещият, но е категоричен, че Гомес е жената за него.

"Помня първата ни среща. Тогава изобщо не знаех, че е такава. Селена се оказа най-готината, най-сладката, най-милата. Тя е най-добрата ми приятелка. Нашата връзка е изпълнена със смях", разкри той.

Джъстин Бийбър и съпругата му Хейли очакват първото си дете

Припомняме, че в края на 2023 г. изпълнителката разкри, че излиза от шест месеца с Бланко. Тогава тя го определи като "най-хубавото нещо, което ми се е случвало" и заяви, че продуцентът се отнасял с нея така, както "никой друг до момента". Преди да станат двойка двамата са работили заедно по няколко съвместни проекта, включително и по песента "I Can't Get Enough" от 2019 г. Бланко е работил и с бившия на Селена, Джъстин Бийбър, който наскоро обяви, че със съпругата му Хейли ще стават родители, пише dir.bg.

Последвайте канала на

0









Копирано