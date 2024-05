Безапелационно! Владимир Зомбори спечели "Като две капки вода", разплака се на сцената

© Фейсбук

Владимир Зомбори е големият победител в 12-тото издание на "Като две капки вода".



Тази вечер по време на грандиозния финал на шоуто осемте звездни участници от сезон 12 излязоха за последно на сцената на най-доброто шоу за имитации в зала "Арена София“ пред повече от 11 000 души, за да се борят за любовта на зрителите, които определиха големия победител.



За титлата "Най-добър имитатор“ финалистите избраха сами своите образи. Освен за симпатиите и любовта на зрителите, те се бореха и за чисто нов автомобил.



Феноменално талантливият актьор Владимир Зомбори вдигна публиката на крака с невероятното изпълнение на песента на легендата Фреди Меркюри The Show Must Go On, записана в болничното му легло, но предаваща цялата енергия, която носи в сърцето си до последен дъх.

Невиждан прецедент в "Капките": Голяма промяна броени дни преди финала



"Много хора не знаеха, че ме има, а вече все повече любопитство проявяват към мен като творец. Избрах тази песен като послание, към екипа и колегите ми. Защото ние си тръгваме дори метафорично, но шоуто остава", каза големият победител.

Последвайте канала на

0









Копирано