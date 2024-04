Гришо си тръгна със сексапилна французойка след парти в Монте Карло

Григор Димитров Григор Димитров Димитров е български тенисист. Роден е в град Хасково. Започва да тренира тенис никога не е страдал от липса на женско внимание. Около него винаги е горещо, а красавиците една след друга се разтапят пред чаровната му усмивка.

От няколко месеца обаче най-добрият български тенисист е без приятелка, след като се раздели с румънския модел Мадалина Геня. Оттогава кариерата му е в стремителен възход. Затова и много фенове се шегуват, че той не трябва да си хваща ново гадже, защото играе страхотно, когато сърцето му е свободно.

Дали обаче е така?

Григор си тръгна със страхотна мацка от парти в Монте Карло. Става дума за френската красавица Ализе Лим, която до преди месец споделяше живота си с четирикратния шампион на НБА Тони Паркър. Тяхната любовна история продължи три години, но приключи на 8 февруари. Преди това тя имаше връзка с френския плувец Флоран Маноду

Ализе Лим е близка приятелка на първата ни ракета. През годините двамата дори често са били спрягани за гаджета. Чаровната французойка, която има виетнамска жилка в рода си, и Григор бяха заедно на парти на принц Албер II. След края му в социалните мрежи се появи видео, на което се вижда българският тенисист зад волана на мощно Lamborghini. Григор се оглежда, очевидно чакайки някого. В този момент в кадър се появява сексапилната Ализе. Григор галантно отваря вратата пред нея, тя се качва до него в спортния автомобил и двамата отпрашват заедно нанякъде.

Бившата на Гришо избухна срещу него: Имам твърде голяма класа, за да говоря за хора, които изневеряват

Григор и Ализе се познават още от периода, когато бъдещият №3 в света се подготвяше в академията на Патрик Муратоглу в Париж. Впоследствие французойката спря с тениса, но вече е репортер и коментатор за различни телевизии и с Димитров често се засичат по турнири, отбелязва Sportal.bg.

