София Вергара си хвана хирург за гадже

Родената в Колумбия холивудска актриса София Вергара сложи край на спекулациите дали до нея има нов мъж.

51-годишната Вергара използва профила си в Instagram, където има над 35 млн. последователи, за да изкаже благодарностите си на хирурга д-р Джъстин Салиман след претърпяната операция на дясното ѝ коляно – нещо, за което феновете ѝ не знаеха.

Ако ви се наложи сериозна операция на коляното, уверете се, че ще си вземете красив доктор, с когото ще прекарате нощта. Обичам те, д-р Джъстин Салиман, написа Вергара и добави сърчице в края на поста си.

По този начин актрисата потвърди след близо година на слухове, че половинката до нея е хирург.

