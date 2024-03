Ан Хатауей разкри, че е имала проблеми с алкохола: 10 години всички ме избягваха

Американската актриса Ан Хатауей даде интервю за списание Vanity Fair, пред което направи най-емоционалната си изповед. Тя призна, че в последното десетилетие е имала сериозни проблеми с алкохола, поради което е била отбягвана от индустрията в Холивуд.

„Отказваха ми се роли, защото много хора от бранша бяха обезпокоени от информациите, на които попадаха за мен в интернет“, сподели носителката на „Оскар“ за „Най-добра поддържаща женска роля“ в мюзикъла „Клетниците“ от 2013 г.

Именно след ролята си в „Клетниците“ преди 11 години Хатауей, с изключение на участието си в „Интерстелар“ през 2014 г., разказва, че отива „на втори план“ за големите холивудски продукции.

Ан Хатауей стана майка за втори път

В името на кариерата тя започва да се бори с алкохолната си зависимост.

За първи път от много време чувствам, че знам коя съм. Не живея според това какво мислят другите за мен. Знам коя съм и знам какви емоции имам. Всичките ми житейски решения са продиктувани в името на менталното ми здраве, обясни още 41-годишната Хатауей пред списанието.

