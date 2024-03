За енти път: Меган Фокс отмени годежа си с MGK

Актрисата Меган Фокс Цялото й име е Меган Денис Фокс. Родена е на 16-ти Май 1986г. в градчето Оук Ридж, щата Тенеси (САЩ) и за пореден път отмени годежа си с рапъра Машин Гън Кели.

В популярен подкаст Фокс не каза дали двамата са се разделили окончателно, но потвърди, че вече нямат намерение да се женят.

"Мисля, че това, което научих от тази връзка, е, че тя не трябва да е публично достояние, така че към момента нямам коментар за статуса ни. Това, което мога да кажа, е, че той е моята сродна душа и винаги ще съм свързана с него, независимо от всичко", каза Фокс.

По нейни думи с Колсън Бейкър, както е истинското име на изпълнителя, винаги ще бъдат едно цяло, защото той е нейният "духовен близнак".

Двамата започнаха да излизат през 2020 г. Две години по-късно се сгодиха и обявиха годежа си в Инстаграм. Но малко след това Меган намекна, че се е разделила с рапъра, като сподели загадъчна публикация, в която индиректно казва, че той й е изневерил. Преди това актрисата беше омъжена за колегата си Браян Остин Грийн, от когото има три деца, предава life.dir.bg.

