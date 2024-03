Меган Маркъл била подложена на онлайн тормоз по време на бременността си

Херцогинята на Съсекс разкритикува "безкрайната токсичност" на социалните медии, разкривайки, че е била обект на "тормоз и злоупотреби", докато е била бременна с Арчи и Лилибет. Тя отбеляза още, че вече се държи на разстояние от подобни коментари заради своето благополучие.

Меган подчерта, че хората са "забравили да проявяват човечност" в някои части на медийната и цифровата сфера. "По-голямата част от тормоза и обидите, които преживявах в социалните мрежи, бяха по време на бременността ми с Арчи и с Лили. В такъв момент се замисляш защо хората биха били толкова злобни – това е жестоко”, обясни тя.

Тя беше основен лектор на високопоставено събитие по повод Международния ден на жената на ежегодния фестивал SXSW в Остин, Тексас. Принц Хари Принц Хенри Чарлс Албърт Дейвид Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Съсекс (на английски Henry Charles Albert David), беше на първия ред в публиката и наблюдаваше. Събитието беше озаглавено "Разчупване на бариерите, формиране на разкази: Как жените водят на екрана и извън него".

42-годишната бивша актриса коментира темите от значението на разнообразното представяне до изобразяването на майчинството във филмите и развлекателната индустрия, пише "Нова телевизия".

