Брадли Купър за дъщеря си: Не знаех дали изобщо я обичам

Актьорът Брадли Купър направи смущаващи признания за бащинството. Той има една дъщеря - Леа - от руската моделка Ирина Шейк, с която имаше четиригодишна връзка.

Момиченцето се роди през март 2017 г.

"През първите 8 месеца не знаех дали изобщо я обичам", споделя Купър.

49-годишният актьор признава, че това било странно, особено когато всички около него казвали, че "са готови да дадат живота за детето си."

"Добре де, яко е, интересно е да гледаш как расте, как се развива. Интересно е, че това е част от теб. Но дали съм готов да умра за нея?", спомня си Купър терзанията си в този период.

"И после изведнъж - бам - всичко си дойде на мястото", казва той.

Брадли Купър и Ирина Шейк се разделиха

Актьорът признава, че е направил всичко възможно да бъде "по-добър човек", за да расте дъщеря му във възможно най-добрите условия.

"Не знам дали изобщо щях да съм жив днес, ако не бях станал баща. Бащинството определя целия ти живот. ДНК-то ти постоянно ти напомня, че има нещо по-важно от теб самия", казва той.

Купър и Шейк се разделиха през 2019 г., но запазиха добри отношения и често прекарват време заедно с детето им. В момента актьорът има връзка с Джиджи Хадид.

