Жена, която се извисява над гаджето си: Ръстът му няма значение, щом ме прави щастлива

Млада жена разкритикува нападките на потребители в социалните мрежи, които я съветват да си смени приятеля, защото не си подхождат ръстово. Тя е висока 1,90, а той – 1,70 метра.

Всъщност въпросното момиче в края на миналата година доби популярност в социалните медиии покрай спор за високите жени, когато потребител направи коментар по темата, изразявайки мнение, че жени над 1,70 м „не трябва да съществуват“. Този път полемиката възникна покрай нейни снимки с настоящия ѝ прител, чиято разлика в ръста им е очевидна.

„Трябва да излизаш с някого с твоя ръст (не е хейт)“, написа потребителят Ibo като коментар под снимките на влюбената двойка.

Тя реши и този път да не подмине упрека, заявявайки, че са заедно от почти шест години и това е човекът, който я познава най-добре и най-много я разбира.

Дискриминационен коментар разпали мрежите: Жени над 1,70 м не трябва да съществуват

Прави ме щастлива, кара ме да се смея, умее да ме утешава. Не е ревнив, самоуверен е и е интелигентен..., изброи тя причините, заради които е с него.

Holi



Jero está a mi altura porque:



-Casi 6 años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos.

-La persona que más me conoce y entiende.

-Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme…

-Cero celoso, seguro de sí mismo, carpintero, inteligente…



1,70 y 1,90 son… https://t.co/FoYlUc6PYa pic.twitter.com/Pxo8X1QuRj