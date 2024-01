Голи снимки на Тейлър Суифт, генерирани от изкуствен интелект, заляха социалните мрежи

Сензацията на световната музикална сцена Тейлър Суифт едва ли изживява най-хубавите моменти в живота си, след като стана ясно, че изкуствен интелект е генерирал стотици голи снимки на певицата, с които е наводнил социалната мрежа Х/Туитър.

В последните дни в платформата се разпространяват кадри на Суифт, както майка я родила, които обаче не са истински, а подправени с помощта на изкуствен интелект. Въпреки това една от снимките е била разгледана над 45 млн. пъти, препубликувана над 24 хил. пъти и има стотици хиляди харесвания, преди да бъде премахната от администраторите на социалната мрежа.

Мъж, забелязан около 30 пъти близо до дома на Тейлър Суифт, е обвинен в преследване

Според експерти по киберсигурност „голите“ снимки на американската изпълнителка най-вероятно са тръгнали първоначално от група в Телеграм.

От платформата Х все още не са излезли с официално становище по темата.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…