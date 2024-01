Джейсън Момоа след развода: Нямам дом, живея на улицата

Актьорът от „Аквамен“ и „Игра на тронове“ Джейсън Момоа заяви, че след развода си с Лиса Бонет е останал на улицата и в момента води номадски живот в Съединените щати.

44-годишният артист обаче призна в интервю за телевизионното предаване „Entertainment Tonight“, че на този етап не проявява желание да живее в голямо имение.

В момента нямам дом, живея на улицата, казва Момоа, допълвайки, че не изпитва затруднение предвид новите обстоятелства.

По думите му в момента се е отдал на работата си по новия документален сериал „On the Roam“, в който ще се среща със занаятчии, музиканти и спортисти, докато пътешества из пътищата на САЩ.

Хората са учудени да ме видят по места и градчета, в които най-малко ме очакват. Питат ме: „Какво, дявол да го вземе, търсиш по родния ни край“, разказва през смях Момоа.

„Обичам идеята да бъда сред обикновени хора и да върша това, което обичам, а именно да снимам и след това да показвам на публиката крайния резултат“, казва още той.

