Българската актриса Мария Бакалова Мария Бакалова е българска актриса. Известна е с ролята на Тутар Сагдиев в „Борат ще участва в биографичен филм за бившия американски президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския, съобщава Guardian.

Бакалова, която беше номинирана за „Оскар“, ще се превъплъти в ролята на покойната бивша жена на Тръмп Ивана и ще си партнира с актьора от филмите на Marvel Себастиан Стан, който ще влезе в ролята на бившия държавен глава.

Филмът ще бъде режисиран от иранецът Али Абаси и ще носи името „Стажантът“ в чест на риалити предаването, в което Тръмп участваше преди години. Действието на лентата се развива през 70-те и 80-те години на миналия век и проследява пътя на бившия президент на САЩ към превръщането му в нюйоркски имотен магнат, заедно с връзката му с Рой Кон – прословутият адвокат, който стана ментор на Тръмп и по-късно беше отстранен за неетично поведение, пише Телеграф.

Сценарист на филма е журналистът и автор Габриел Шърман, чиято книга The Loudest Voice in the Room – биография на основателя на Fox News Роджър Ейлс – е адаптирана в минисериала на Showtime през 2019 г.

В момента Тръмп е изправен пред 91 обвинения в престъпления в четири отделни наказателни дела, както и широко разгласено дело за измама.

