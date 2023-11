Леонардо ди Каприо разочарова фенките си: Мисля, че открих идеалната жена

Филмовата звезда Леонардо ди Каприо Леонардо Вилхелм ди Каприо (на английски: Leonardo Wilhelm DiCaprio) е американски актьор, носител на една изглежда е влюбен до уши в новата си приятелка – италианският модел Витория Черети, която ще навърши 26 години през юни догодина.

Двамата излизат едва от няколко месеца, но актьорът вече признава, че е загубил ума си по нея. Пред изданието „Дейли мейл“ 48-годишният носител на „Оскар“ споделя, че е „луд“ по Черети, която определи като „идеалната жена“, и дори допуска, че е възможно именно тя да е жената, в която да се врече във вечна вярност и да загърби най-сетне имиджа си на плейбой.

