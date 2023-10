Дъщерята на Кърт Кобейн се омъжи

Дъщерята на Кърт Кобейн - Франсис Бийн, мина под венчилото.

31-годишната наследница на музиканта се омъжи за Райли, син на друга звезда - най-популярният скейтбордист Тони Хоук.

Според TMZ двамата с Франсис вдигнали сватба в началото на месеца. Изданието съобщи по-рано тази седмица, че двойката е получила разрешително за брак в Сан Диего - месец преди годежа си. Според таблоидът кръстника на Франсис - фронтмена на R.E.M. Майкъл Стайп, е водил церемонията.

Въпреки че се смята, че двойката е заедно от началото на 2021 г., Бийн изчака година, за да потвърди официално връзката си с Райли, предаде Дир.бг.

"Исках да споделя няколко момента, които бяха уловени през изминалата година и ми донесоха много щастие", написа тогава тя, добавяйки, че живее "за момента". Припомняме, че преди наследникът на Тони тя бе омъжена за музиканта Исая Силва. Когато се разделиха започна дълга съдебна битка за една от китарите на баща ѝ. В крайна сметка Силва получи инструмента на покойния вокалист на "Nirvana" и го продаде на търг за 6,01 милиона долара.

