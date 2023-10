Моделът Ирина Шейк отново е сама, след като заряза и новото гадже

Това лято таблоидите в САЩ избухнаха с новината за връзка между бившия играч по американски футбол Том Брейди и руския модел Ирина Шейк.

Според сайта TMZ обаче между двамата всичко е било просто един краткотраен летен романс, който вече е приключил. Изданието допълва, че вероятно и разстоянието между двамата е оказало тежест върху решението да се разделят, защото Ирина Шейк живее в Ню Йорк, докато Брейди е в Маями.

