Три месеца след като Нур Алфала дари 83-годишния Ал Пачино Алфредо Джеймс, известен само като Ал Пачино (Al Pacino) е американски актьор. Роден е в нюйоркския с четвърто дете, сега половинката му е предприела неочакван ход в съда.

Според съдебни документи, с които онлайн изданието Page Six се е сдобило, Алфала е подала молба, касаеща родителския статут на легендарния актьор.

Двойката, която няма сключен брак, трябва да се разбере помежду си за попечителството, вижданията и издръжката на детето. Неприятната изненада идва от факта, че Алфала е поискала пълно попечителство над малкия Роман Пачино.

Ал Пачино стана баща за четвърти път на 83 години

Освен това 29-годишната половинка на актьора желае да предостави на Ал Пачино Алфредо Джеймс, известен само като Ал Пачино (Al Pacino) е американски актьор. Роден е в нюйоркския „разумни периоди“, през които да се вижда със сина си, както и да заплати всички разноски по делото.

Самият Ал Пачино Алфредо Джеймс, известен само като Ал Пачино (Al Pacino) е американски актьор. Роден е в нюйоркския все още не е направил официален коментар за това какво мисли за поставените от майката на сина му условия.

Noor Alfallah files for full custody of son with Al Pacino 3 months after giving birth https://t.co/tbYFfPCzlZ pic.twitter.com/QX3dMZ1zD8