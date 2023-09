Папараци принудиха Джордж Клуни да се раздели с огромното си имение в Италия

Холивудската звезда Джордж Клуни е обявил огромното си имение в Италия, разположено на живописния бряг на езерото Комо, за продажба.

До решението 62-годишният актьор от „Бандата на Оушън“ е стигнал заради постоянния поток от туристи и папараци около имота му, които му нарушавали тишината и спокойствието. Близки до Клуни източници разкрили пред таблоида Page Six, че цената на имението ще бъде близо 100 млн. евро.

Според слухове актьорът още през 2010 г. е искал да продаде луксозния имот, тъй като се бил „уморил“ от непрестанното и натрапчиво присъствие на папараците през летните месеци.

Джордж Клуни пак ще става баща

През 2015-а, година след сватбата си с Амал, Клуни отново започва да умува за продажба на имението, като причините са същите.

George Clooney is selling his Lake Como estate for €100 million https://t.co/3DX39Rg60C pic.twitter.com/Vs1OVu9jJn