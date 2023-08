Дуа Липа посрещна 28-ия си рожден ден с щур купон на Ибиса и с гаджето

Британската изпълнителка Дуа Липа направи запомнящо се парти на испанския остров Ибиса, където във вторник посрещна 28-ия си рожден ден.

Певицата публикува в социалните мрежи снимки и видеа от празненствата, на част от които се вижда, че е в компанията на своя приятел – френският кинорежисьор Ромен Гаврас, който е с 14 години по-голям от нея.

Dua Lipa shares new photos with boyfriend, Romain Gavras, for her birthday. pic.twitter.com/PGkYEGxv8J