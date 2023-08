Жерар Пике и новата му заживяха в дома на Шакира

Жерар Пике заживя с любовницата си в старото семейно имение с Шакира, съобщават местните медии. Бившият капитан на Барселона и колумбийската певица обитаваха въпросната къща при първата й бременност през 2012 г. Тя е и първият дом на Шакира в Испания.

"Има достатъчно снимки как Шакира влиза и излиза, докато е бременна. Имението е в изключително спокоен район и е съвсем близо до морето. Това не е ново любовно гнездо - това е къща, която Пике и Клара Чиа ще използват през лятото", обясни журналистът Пепе дел Реал.

Разкошният имот е на няколко етажа, разполага с огромна тераса, басейн и дори футболно игрище. През останалите сезони Жерар и новата му приятелка обитават апартамент в центъра на Барселона.

Шакира гони родителите на Пике от дома им

Ходът на Пике идва след новината за три тайни срещи на Шакира с Люис Хамилтън в Ибиса. Певицата и британският пилот от Формула 1 предизвикаха вълна от слухове, след като прекараха известно време заедно.

46-годишната Шакира и Пике се разделиха миналата година след шумен скандал. Тя се премести в Маями заедно с двамата им синове.

Gerard Pique 'moves new girlfriend Clara Chia Marti into the Barcelona home he shared with ex Shakira' https://t.co/WqOO0JDX93 pic.twitter.com/ZmMUhitlGo