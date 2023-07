Папараци щракнаха Хамилтън на яхта в компанията на две от най-красивите жени

Пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън беше изловен от находчиви папараци край бреговете на Ибиза.

На кадрите се вижда, че 7-кратният шампион от Ф1 е в компанията на две от най-красивите жени в света – 20-годишната тенисистка Джени Спетален, сочена за една от най-добрите в своята възраст, и мексиканската актриса Ейза Гонзалес.

На борда на луксозната яхта са били също така филмовият режисьор Баз Лурман и съпругата му Катрин Мартин.

Lewis spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza!#F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/0BA9lqBIis