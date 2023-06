Камила Кабейо и Шон Мендес пак се разделиха, този път романсът им издържа 6 седмици

Една от най-популярните двойки в музикалните среди Камила Кабейо и Шон Мендес са се разделили за втори път – само шест седмици, след като се събраха, съобщават булевардни издания.

По информация на британския таблоид "Сън" 24-годишния канадски изпълнител и 26-годишната певица са се разделили, този път окончателно.

Шон и Камила имат дълга история зад гърба си и опипаха почвата, за да видят дали могат да бъдат отново заедно. В крайна сметка това се оказа просто една кратка афера, на която вече сложиха край, коментира източник, близък до звездната двойка.

За последен път двамата бяха забелязани заедно на концерт на Тейлър Суифт на 26 май.

