Обвиниха гост на коронацията, че е дегизираната Меган Маркъл

Гост на коронацията на крал Чарлз III беше обвинен, че е дегизираната Меган Маркъл

По време на церемонията той стоеше до композитора Андрю Лойд Уебър и привлече погледите на зрителите.

След дни на спекулации известният композитор Сър Карл Дженкинс се появи в TikTok, за да заяви, че това е бил самият той.

79-годишният мъж потвърди, че няма нищо общо с херцогинята, има тези мустаци от 18-годишен и не е крадец, опитващ се да открадне бижутата от короната.

Clearly a striking resemblance between Sir Karl Jenkins and Meghan Markle. Easy to see how conspiracy theorists can get confused. pic.twitter.com/oGdQmfTbqt