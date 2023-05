Шакира опасно близка с Том Круз

Шакира и Том Круз бяха забелязани да говорят на балкона на състезанието от Формула 1 в Маями. Певицата пристигна на събитието със сина си Милан и триото по-късно беше видяно да разговарят в зоната на галерията.

Круз пропуснал коронацията на крал Чарлз, за да присъства на надпреварата, което направи появата му заедно с Шакира тема на дискусия сред феновете. Видеото от общуването им предизвика шеги и спекулации за потенциална връзка между двете знаменитости.

