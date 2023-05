Роналдо и Джорджина спешно в болница

Кристиано Роналдо и неговата половинка Джорджина Родригес са посетили по спешност болница в Рияд, където е била направена операция заради възпаление на апендикса на една от дъщерите им.

Двамата отглеждат три дъщери – Ева, Алана Мартина и Бела Есмералда. От тях Джорджина е майка на Алана и Бела. Не се знае кое от момичетата е било приета в саудитската болница.

Според информациите, операцията е минала без проблеми и дъщерята на Роналдо вече се възстановява. Нейните родители са поискали да останат при нея в болницата.





Cristiano Ronaldo in a hospital in Riyadh for his daughter's appendix operation. pic.twitter.com/xbPdU679ff