Хари Потър стана баща за първи път

Звездата от хитовите филми за Хари Потър - Даниел Радклиф стана баща. 33-годишният актьор и дългогодишната му партньорка Ерин Дарке бяха забелязани на разходка с новороденото в Ню Йорк.

Полът на бебето все още не е оповестен официално, съобщава "Дейли мейл".

Радклиф буташе бебешка количка, която бе покрита и новороденото не бе изложено на показ за любопитните очи на минувачите.

Well I can’t believe it Harry Potter is now a DAD huge congratulations to Daniel Radcliffe for becoming a father for the first time I’ve always thought he is such a down to earth guy this is wonderful news #DanielRadcliffe #HarryPotter pic.twitter.com/3vbqPfj6Gj