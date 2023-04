Меган Фокс и Machine Gun Kelly заедно в Хавай

Меган Фокс Цялото й име е Меган Денис Фокс. Родена е на 16-ти Май 1986г. в градчето Оук Ридж, щата Тенеси (САЩ) и и Machine Gun Kelly решиха да напуснат големия град за кратко, за да се отдадат един на друг и да заздравят връзката си.

Двойката бе забелязана в Хаваи в началото на седмицата, като вечеря в един от големите хотели на острова. Снимки от срещата се появиха в социалните мрежи, като очевидци казват, че двамата са вечеряли в продължение на един час, след което са напуснали ресторанта и са помахали на феновете. Към тях се е присъединила и 13-годишната дъщеря на рапъра – Каси. Семейното пътуване за Фокс и Kelly, чието истинско име е Колсън Бейкър, идва на фона на продължаващите съмнения за разрив в отношенията им. През февруари актрисата намекна за раздяла, след като изтри всичките снимки с годеника си, а малко по-късно публикува селфи със странно послание. В описанието тя написа: „Можеш да усетиш нечестността/ тя е в дъха ти“.

Малко по-късно източник сподели, че влюбените са започнали терапия, тъй като Фокс имала проблеми с доверието си към Колсън. В социалните мрежи се завъртяха слухове за изневяра от страна на рапъра, но източникът е категоричен, че те са лъжа. По думите му, няма трета страна, която да се меси във връзката.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly не са заедно, но "все още си пишат"

„Това достигна точка, в която нещата наистина не вървят. Имало е моменти, в които двамата въобще не си говорят. Толкова е зле положението“, казва близък до двойката. Друг пък споделя, че Колсън и Меган все още поддържат връзка и усилено работят по проблемите си. „Единствено времето ще покаже дали ще се съберат напълно, но засега това изглежда невъзможно“, казва източникът.

Според вътрешни хора, двойката винаги е имала проблеми, които не са били лесни за разрешаване и отношенията им са били изпълнени с висоти и падения. Все пак Меган е била много радостна, когато Колсън ѝ е предложил брак. „Тя не е от хората, които започват мимолетни връзки, така че влага цялото си сърце в отношенията. Но в момента не е щастлива. Свали си пръстена преди време и все още не го е сложила“, разкриват приятели на актрисата.

Меган Фокс "възкръсна" онлайн и отговори на слуховете за изневяра

При последната си светска поява на партито на Vanity Fair след наградите „Оскар“, Фокс беше без годежния си пръстен, който е специално проектиран за нея. В него се съдържат нейният и рожденият камък на Бейкър, за да символизират двете половини на една душа.

През март стана ясно, че двойката все още се опитва да поправи нещата помежду си, като посещава брачен терапевт, въпреки че сватбата все още не се е състояла. Според приятелите им обаче връзката е обречена и е само въпрос на време раздялата да бъде обявена публично, пише tialoto.bg.

Machine Gun Kelly and Megan Fox might still be an item after all ... or at least working on gettin' back to normal, because the 2 were spotted together getting some grub in Hawaii.-TMZ. pic.twitter.com/wUUmjG4X1n