Шакира злокобно на Св. Валентин: Може да убия бившия

Колумбийската певица с арабска кръв Шакира отново атакува бившия си партньор Пике, като отбеляза Свети Валентин с песен на SZA с кърваво послание: „Може да убия бившия си“ (I could kill my ex).

Тя публикува видео в социалните си мрежи на токчета, в което отново изпраща послание към бившия играч на Барселона.

Шакира и Жерар Пике прекратиха романтичната си връзка през юни 2022 г., но след раздялата им колумбийската певица не спира да атакува бившата си половинка.

Шакира гони родителите на Пике от дома им

Сега, навръх Свети Валентин, Шакира пусна страхотно видео в социалните си мрежи, в него, докато търка пода на кухнята си, припява темата на „I might kill my ex“ от SZA точно на Свети Валентин: "Този път, този път може да убия бившия си, не е най-добрата идея; новата му приятелка е следващата, как стигнах дотук? Този път може да убия бившия ми, макар още да го обичам; предпочитам да съм в затвора, отколкото сама... Мразя да те гледам с друго момиче, зная, че си щастлив, мразя да те виждам щастлив, ако причината не съм аз"..

Тази доста брутална част от текста бе избрана умишлено от Шакира, тя не се поколеба да запише видеото и да изненада всички милиони последователи в профилите си в социалните мрежи.

