Хванаха Лео ди Каприо с мистериозна жена

Актьорът Леонардо ди Каприо беше заснет ухилен до уши в близост до мистериозна жена на парти в Лос Анджелис. Това се случва, след като името му беше забъркано с колежката му Виктория Ламас.

48-годишният актьор беше забелязан да седи до непозната дама, облечена в стилен костюм. Той изглеждаше видимо доволен от компанията.

На партито липсваше спряганата за настояща приятелка на Лео Виктория Ламас, която на е 23 години и е с четвърт век по-млада от него.

За последно двамата бяха забелязани публично в края на декември, когато отрекоха между тях да има нещо сериозно, пише Телеграф.

Ди Каприо забърса 23-годишна актриса

Преди това името на актьора беше замесено с това на моделът Джиджи Хадид.

Последната сериозна връзка на ди Каприо беше с моделът и актриса Камила Мороне. Двамата бяха заедно 4 години и се разделиха през август миналата година.

Sleazebag Leonardo DiCaprio cozies up to mystery woman at Ebony Riley event https://t.co/EM7y885ufl via @MailOnline