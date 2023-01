Полупразно бурканче сладко от ягоди разделило Шакира и Пике

Полупразно бурканче със сладко от ягоди в хладилника е причината за развода между певицата Шакира и футболистът Жерар Пике.

Певицата се върнала от турне и открила наяденото сладко, въпреки че нито Пике, нито двамата им сина го обичали. Това я накарало да се усъмни, че някой е бил в дома ѝ , пишат западни медии.

Така певицата разкрила връзката на футболиста с друга жена.

Пике се възползва от гаврата на Шакира

Двамата се разведоха след 11 години заедно.

В момента Шакира живее в Маями, заедно с двете си деца.

Shakira realized ex allegedly cheated due to jam jar, referenced in music video with head in fridge: report https://t.co/oQ7Gml9ZNE