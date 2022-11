76-годишната Шер си хвана двойно по-младо гадже

Шер разпали слухове за романтична връзка, като се държеше за ръка с бившия музикален продуцент на Амбър Роуз Александър Едуардс, докато бяха на вечеря в Западен Холивуд, Калифорния.

76-годишната певица и 36-годишният Александър носеха еднакви черни тоалети, докато бяха на вечеря в горещата точка за знаменитости Craig's, а към тях се присъедини и новият ѝ приятел, 32-годишният Тайга.

Певицата Шер съобщи, че е готова да приеме украински граждани в дома си

Шер носеше черен топ с изрязани предни части заедно с подходящи панталони, дълго палто и дебели токове, съобщи „Дейли Мейл”, цитиран от "Марица".

| Cher was seen arriving at a restaurant with music executive Alexander Edwards last night, they were joined by rapper Tyga. pic.twitter.com/dmb4zQGxXL