18 холивудски звезди, започнали кариерата си в порно индустрията

Славата в Холивуд не се случва за една нощ. За повечето актьори ранните им години са изпълнени с притеснения относно успеха в индустрията - работните места са оскъдни и непостоянни, което води до много притеснения за пари. Така че не трябва да е голяма изненада, че много холивудски звезди се обърнали към филмите за възрастни през онези времена, когато парите им са били ограничени.

Тези трудни времена обикновено са в началото на актьорската им кариера, но някои попадат в порно индустрията по чиста случайност. Няколко звезди били вербувани от улицата от компании за модели в голи списания! Някои просто се снимали във филм, за да платят сметките си, докато други имали уважавани професии, преди да преминат към по-масовото развлечение.

Каквато и да е причината е ясно, че тези звезди се впускат в света на порно индустрията в определен момент от своята звездна кариера, пише vesti.bg.

Вижте звездите, за които участието в порно не е табу":

Камерън Диас

Преди филмовата си слава Диас участва във филм за възрастни. Светът обаче вероятно никога няма да го види, защото тя купува правата върху него с приходите си от филма "Маската" от 1994 г.

Арнолд Шварценегер

В интернет няма секс лента с Арнолд Шварценегер и за това всички трябва да сме благодарни. Въпреки това, преди този културист да достигне големите си времена, той е направил няколко снимки за порнографското списание After Dark.

Мат Лебланк

Мат Лебланк може завинаги да бъде известен като Джоуи от Приятели, но началото му като актьор било малко по-сензационно. Актьорът се възползвал от възможността в началото на 90-те да бъде представен в The Red Shoe Diaries, кабелно шоу, което пресича границата между драмата и порното.

Дейвид Духовни

Може да го познавате като Фокс Мълдър от Досиетата Х, но преди да преследва извънземни, Дейвид Духовни се потапя във водите на филмите за възрастни. Той участва в същия сериал от началото на 90-те като Мат Лебланк, The Red Shoe Diaries. Въпреки че е определен като „еротична драма“, той е малко повече софткор порно.

Саша Грей

Саша Грей е голяма фигура във филмите за възрастни от началото на 2000-та година и тя използва тази слава, за да пробие и в масовото актьорско майсторство. Нейното творчество включва както телевизия Entourage, така и участието във филми The Girlfriend Experience.

Силвестър Сталоун

Преди славата на филма „Роки“, Силвестър Сталоун бил млад актьор, който нямал късмет. Изправен пред риска да остане бездомен, Сталоун участва във филма за възрастни „The Party at Kitty and Stud’s“. Това всъщност е първата главна роля на Сталоун! Той работи по филма само два дни и получава солидната сума от 200 долара.

Джон Хам

Най-известен с изпълнението си на ролята на Дон Дрейпър в драмата Mad Men, актьорската кариера на Джон Хам започва с приемане на случайна работа като сценограф за неназован софткор порно филм.

Сибел Кекили

Преди да стане звезда от филма „Игра на тронове“ Сибел Кекили участва в няколко филма за възрастни в родната си Германия. Кекили е била порнозвезда около шест месеца с артистичното име Дилара, но тя запази този етап от кариерата си в тайна, докато не беше разкрита от медиите случайно.

Джеки Чан

Всички познаваме Джеки Чан от емблематичните му филми за кунг-фу, но дори този майстор на бойните изкуства изпада в труден период в началото на кариерата си. През 70-те години Чан участва в базираното в Хонконг комедийно порно, наречено All in the Family.

Чанинг Тейтъм

Всъщност филмът Magic Mike, в който главен герой е Чанинг Тейтъм, е вдъхновен от ранните години на актьора като стриптизьор във Флорида. Този етап продължава само осем месеца, преди той да реши, че предпочита да се снима с дрехи.

Ким Кардашиян

Никой не трябва да е по-благодарен на порното от Ким Кардашиян. Това е буквално единствената причина, поради която тя е известна. След като нейната секс лента с тогавашния ѝ приятел Рей Джей беше „изтекла“, нейното риалити шоу, Keeping Up with the Kardashians, се появи на бял свят малко след това. По-късно Ким позира и гола за Playboy.

Саймън Рекс

Саймън Рекс е рабoтил по малко от всичко. Бил е актьор, рапър, комик, модел и не е изненадващо, че се занимава с развлечения за възрастни в началото на кариерата си. Преди да стане звезда, Рекс се появява в няколко голи сцени със сценичното име "Себастиан".

Парис Хилтън

Как "богатото момиче от Ню Йорк" се превърна в световна суперзвезда за две години? Веднага след първото излъчване на телевизионното шоу The Simple Life заедно с Никол Ричи, изтеклата секс лента "1 Night in Paris" с бившия ѝ приятел Рик Саломон затвърдява славата на Парис завинаги.

Кевин Костнър

Въпреки че е обявен за „независим филм“, филмът от 1986 г. Sizzle Beach е малко повече от софт порно – с участието на Кевин Костнър. Точно така, преди хитовите си филми Костнър започва кариерата си в порно филм.

Мерилин Монро

Мерилин Монро е всепризнат секс символ, но в труден период от своя живот се е снимала гола за еротично списание. Ученият Сара Чърчуел твърди: „Най-големият мит е, че тя е била тъпа. Вторият е, че е била крехка. Третият е, че не може играе. Тя далеч не беше глупава...".

Ким Бейсинджър

Ким Бейсинджър е международен секс символ на 80-те и 90-те години след участието си в култовата класика „9 седмици и половина“. Всеки, който е гледал еротичната драма, знае, че голотата е малко, но сексуалните теми са засегнати във всяка сцена.

Анна Никол Смит

Анна Никол Смит е започнала кариерата си в развлеченията за възрастни. Тя е една от знаменитостите, която е замесена с порно индустрията още от самото си начало. През 1993 г. тя дори печели наградата на Playboy "Плеймейт на годината" и стартира кариерата си на модел.

Хелън Мирън

От сцената до големия екран, Хелън Мирън е правила всичко. Не само, че тя е единственият човек, спечелил Тройната корона за актьорско майсторство, но се е пробвала и в сферата на забавленията за възрастни с роля в „Калигула“, което е еротична историческа драма, продуцирана от списание Penthouse.

